La lunga notte del Pd per la scelta del candidato | sul campo restano tre nomi

La corsa per scegliere il candidato sindaco si fa più tesa. Nel centro sinistra, i partiti ancora devono decidere chi guiderà la coalizione alle prossime amministrative. Dopo meno di 20 ore dalla presentazione ufficiale, i nomi in campo sono ancora tre e nessuno si sente ancora sicuro di averla spuntata. La lunga notte di riunioni e incontri continua, con poche certezze e molte aspettative.

Il processo di scelta del nuovo segretario provinciale del Pd sta suscitando tensioni all’interno del partito.

La scelta del nuovo segretario del Pd pratese si avvicina, ma le trattative tra le diverse anime del partito sono ancora in corso.

