Modric decisivo il Milan passa 2-1 sul campo del Pisa

PISA - Il Milan passa anche all'Arena Garibaldi e resta in scia all'Inter. I ragazzi di Massimiliano Allegri superano 2-1 il Pisa nel match valevole per la 25esima giornata di Serie A: decidono le reti di Ruben Loftus-Cheek e Luka Modric; di Felipe Loyola il gol del momentaneo pareggio. Dopo un'iniziale fase di studio, gli ospiti si ritagliano la prima occasione al 10' con un colpo di testa di Rabiot, che termina sul fondo. Al 17' Modric disegna una traiettoria insidiosa su calcio di punizione, che Nicolas riesce ad allontanare in qualche modo. I padroni di casa fanno fatica a rendersi pericolosi, ma al 30' sfiorano il gol del vantaggio con Stojilkovic che, imbeccato da Moreo, si presenta davanti a Maignan, trovando l'opposizione del francese.