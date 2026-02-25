Achraf Hakimi | il calciatore del Psg a processo per stupro Lui nega le accuse | Dimostrerò che è tutto falso

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" Il difensore marocchino del Paris Saint Germain, Achraf Hakimi, vecchia conoscenza del calcio italiano per una stagione trascorsa all'Inter, è stato rinviato a giudizio per l'accusa di stupro nei confronti di una giovane donna. La notizia è stata confermata dal legale del calciatore: la richiesta di rinvio a giudizio, presentata nell’agosto del 2025 dalla procura di Nanterre, è stata accolta dal giudice nella giornata di ieri, martedì 24 febbraio. "Oggi, un'accusa di stupro è sufficiente a giustificare un processo - ha commentato il 27enne all'Afp -, anche se lo nego e tutto dimostra che è falso". Il giocatore ha respinto ogni addebito e ha detto di essere tranquillo: "Attendo con calma questo processo, che permetterà alla verità di emergere pubblicamente". I fatti risalgono al febbraio del 2023. 🔗 Leggi su Today.it

