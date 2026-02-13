Lo stalker recidivo di Monza, un uomo di 51 anni che già indossava il braccialetto elettronico, è stato arrestato nuovamente dopo aver violato il divieto di avvicinarsi alla moglie che perseguitava da mesi.

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per lo stalker 51enne di Monza con braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla moglie che perseguitava. I fatti, documentati dai carabinieri, hanno portato all’aggravamento della misura a suo carico, le violazioni ripetute delle prescrizioni sono andate in scena a Concorezzo, dove la coppia abitava. In un’occasione l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato con un coltello da cucina nella tasca del giubbotto e per lui è scattata anche la denuncia per porto abusivo d’armi. Ora, è in cella a Monza. E un episodio di resistenza e danneggiamento ha portato alle manette per un 20enne di origini tunisine che ha aggredito i carabinieri, a Carnate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stalker recidivo col braccialetto finisce in carcere

La polizia ha arrestato un uomo di 46 anni di origini marocchine mentre viaggiava su un autobus.

Un uomo di 28 anni, sottoposto a sorveglianza con il braccialetto elettronico, è stato arrestato per aver continuato a molestare l'ex compagna, nonostante il divieto e le restrizioni imposte dal giudice.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Stalker recidivo col braccialetto finisce in carcere.

Stalkerizza e calunnia giudici di Catania: ora è finito ai domiciliari col braccialetto elettronicoIl cinquantenne che vive a Frosinone è fondatore di un'associazione: attraverso i social diffondeva video attaccando alcuni magistrati catanesi ... lasicilia.it

Stalker recidivo si strappa il braccialetto e scrive: Adesso vengo ad ammazzartiCon un messaggio audio, ha promesso di farla fuori. Una minaccia vera, l’ennesima, inviata alla sua ex compagna poche ore dopo aver strappato e gettato via il braccialetto elettronico che ne ... ilrestodelcarlino.it

L'episodio si era verificato nel luglio del 2024. La vittima aveva 74 anni. Il cane era sfuggito al controllo della proprietaria. Ma era recidivo, di qui la condanna - facebook.com facebook