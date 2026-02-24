Brescia stalker violento e recidivo | in manette 32enne incubo della ex

Un uomo di 32 anni ha finito in manette dopo aver perseguitato ripetutamente l’ex partner, causando una frattura al braccio durante una delle aggressioni. La sua condotta, fatta di appostamenti, telefonate e messaggi insistenti, ha creato un clima di paura e insicurezza. Le autorità hanno deciso di intervenire dopo aver raccolto numerose denunce e testimonianze sulla sua condotta violenta e recidiva. La vicenda si conclude con un arresto che interrompe la sua serie di atti persecutori.

Brescia, 24 febbraio 2026 - Stalker violento e recidivo: da tempo perseguitava la ex con appostamenti, telefonate e messaggi, incluse aggressioni che in una occasione hanno provocato alla vittima la frattura di un braccio. Per questo un 32enne è stato arrestato dalla polizia. È accaduto a Brescia. Gli agenti della squadra mobile di Brescia hanno proceduto all' arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura. Denuncia della vittima. La donna aveva denunciato l'ex compagno, con cui aveva avuto una relazione durata 13 anni e dal quale aveva avuto due figli, alla fine dello scorso mese di gennaio, esasperata dalle condotte persecutorie.