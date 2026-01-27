Nuova ordinanza green per Frigole Niente plastica monouso per locali e lidi

L’ordinanza “plastic free” a Frigole vieta l’uso di plastica monouso nei locali e lidi della marina leccese, a partire dalla prossima stagione balneare. Questa misura mira a ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche più sostenibili nel rispetto del territorio. La nuova normativa coinvolge ristoranti, stabilimenti e attività commerciali, contribuendo a preservare il mare e la spiaggia.

LECCE - Parte la svolta green anche per la marina leccese di Frigole. L'ufficio Ambiente ha infatti predisposto ed emanato l’ordinanza “plastic free” che vieta, già dalla prossima stagione balneare, l’utilizzo di materiale monouso per alimenti (piatti, bicchieri, posate, cannucce, bottiglie) che.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Frigole Marina Stop alla plastica monouso negli uffici comunali di Agropoli: l'ordinanza del sindaco Lecce, ordinanza: niente fiamme libere nei locali pubblici La strage di Crans-Montana fa paura Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici all’interno di locali pubblici e commerciali nel territorio comunale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Frigole Marina Argomenti discussi: Bologna 30, il sindaco Lepore: 'Nuova ordinanza con divieto strada per strada'; Motori banditi nell’area verde di Prevalle per tutelare le farfalle dal rumore: Hanno bisogno di silenzio; CENTRO COMMERCIALE Q3, CASSAZIONE: LOTTIZZAZIONE ABUSIVA PER FATTI NUOVI; Strada per Patri, nuova ordinanza: accesso vietato per tutti da via Tor Pisana, senza eccezioni. Nuova ordinanza green per Frigole. Niente plastica monouso per locali e lidiDopo il provvedimento già assunto a novembre per San Cataldo si estendono le misure plastic free lungo il litorale leccese. Nella stagione balneare solo piatti, bicchieri, posate, cannucce e bottigl ... lecceprima.it Una nuova #ordinanza integra il provvedimento emesso lo scorso 13 gennaio per regolamentare le modifiche alla viabilità al #LidodiVenezia nell'ambito della realizzazione della ciclovia nazionale VENTO. Fino a venerdì #13febbraio, nei tratti compres - facebook.com facebook Una nuova #ordinanza integra il provvedimento emesso lo scorso 13 gennaio per regolamentare le modifiche alla viabilità al #LidodiVenezia nell'ambito della realizzazione della ciclovia nazionale VENTO. Fino a venerdì #13febbraio, nei tratti compres x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.