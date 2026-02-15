Centro-Sud Italia alluvionato | Calabria Campania e Puglia tra frane allagamenti e interventi della Protezione Civile

Una forte pioggia ha colpito il Centro-Sud, causando frane e allagamenti in Calabria, Campania e Puglia. Le precipitazioni intense hanno spinto la Protezione Civile a intervenire con diversi interventi di emergenza, mentre le strade sono sommerse dall’acqua e alcune zone sono isolate. Un temporale che si è protratto per ore ha provocato disagi concreti nelle comunità locali, costringendo molte persone a lasciare le proprie case.

Maltempo al Centro-Sud: Calabria, Campania e Puglia Sotto la Pioggia, Tra Frane, Allagamenti e un Dibattito Aperto. Un'ondata di maltempo ha colpito duramente Calabria, Campania e Puglia nelle ultime 24 ore, causando allagamenti, frane e disagi alla viabilità. Le piogge intense e persistenti hanno messo in ginocchio diverse aree, richiedendo l'intervento delle squadre di soccorso e sollevando un acceso dibattito sulla vulnerabilità del territorio italiano e la necessità di investimenti mirati nella prevenzione. Calabria: Emergenza Costa Tirrenica. La situazione più critica si registra in Calabria, lungo la costa tirrenica.