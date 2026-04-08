Stadio Maradona svolta nella riqualificazione | l’annuncio di Manfredi E sulla cittadinanza ad ADL…

Il sindaco di Napoli ha annunciato che i lavori di riqualificazione dello stadio Maradona sono molto avanzati e ha indicato l’intenzione di utilizzare nuovi strumenti normativi per accelerare i tempi di realizzazione. La questione della cittadinanza del proprietario della squadra di calcio è stata invece discussa in un’intervista con un rappresentante dell’interessato. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi previsti o sulle modalità di intervento.

Napoli accelera sulla riqualificazione dello stadio Maradona. Il sindaco Gaetano Manfredi conferma i lavori in fase molto avanzata e apre a nuovi strumenti normativi per velocizzare i tempi. Maradona: i lavori entrano nel vivo della progettazione. La giunta comunale ha raggiunto un punto di svolta nella riqualificazione dell’impianto partenopeo. Manfredi ha sottolineato come la progettazione proceda spedita, con la disponibilità ad accogliere qualsiasi meccanismo amministrativo che consenta di abbreviare i tempi. Lo stadio resterà al centro della strategia infrastrutturale della città nei prossimi anni, con Euro 2032 come scadenza orizzontale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Stadio Maradona, svolta nella riqualificazione: l’annuncio di Manfredi. E sulla cittadinanza ad ADL… Stadio Maradona, Manfredi: “Oggi presenteremo alla Figc il progetto di riqualificazione, indipendentemente dagli Europei”Giornata decisiva per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Leggi anche: Annuncio Stadio Maradona: le parole di Manfredi, occhio alla deadline Temi più discussi: Stadio Maradona, le palestre resteranno anche dopo i lavori: le associazioni sportive non andranno via; Serie A, i numeri che non conosci su Inter-Roma e Napoli-Milan per la svolta Scudetto e Champions League; Restyling stadio Maradona, svolta per le palestre: le associazioni sportive restano; Milan, serve una svolta: pronta una rivoluzione nel reparto avanzato. Napoli, pronto l’addio al Maradona? C’è un paradosso economico e le altre squadre sono più avanti. Il focus sullo stadioNapoli, pronto l'addio al Maradona? C'è un paradosso economico e le altre squadre sono più avanti. Il focus sullo stadio ... calcionews24.com Restyling stadio Maradona, svolta per le palestre: le associazioni sportive restanoIl Comune di Napoli conferma: le palestre dello Stadio Maradona resteranno dopo i lavori di restyling da 203 milioni. L'assessore Cosenza annuncia ... 2anews.it Il Napoli fa tre su tre allo Stadio Diego Armando Maradona Con la vittoria di ieri sera, il Napoli raggiunge un risultato che mancava da dodici anni: nella stessa stagione, Inter, Juventus e Milan sono tornate a casa da Fuorigrotta con zero punti L'ultima vol x.com Il Napoli fa tre su tre allo Stadio Diego Armando Maradona Con la vittoria di ieri sera, il Napoli raggiunge un risultato che mancava da dodici anni: nella stessa stagione, Inter, Juventus e Milan sono tornate a casa da Fuorigrotta con zero punti L'ultima vol - facebook.com facebook