Annuncio Stadio Maradona | le parole di Manfredi occhio alla deadline

Il sindaco della città campana ha annunciato che il progetto per lo stadio sta procedendo, anche se resta da risolvere l’accordo con il Comune. Nel frattempo, le discussioni tra le parti continuano, mentre si avvicina una scadenza importante. La questione dello stadio rimane al centro dell’attenzione nel contesto delle attività del club e dell’amministrazione locale.

In casa Napoli continua a tenere banco il tema inerente allo Stadio. Ancora da trovare un'intesa tra Comune e club, ma intanto il Sindaco della città campana porta avanti il suo progetto. Il primo cittadino, difatti, ha parlato del progetto di restyling del Maradona: ecco tutte le novità e la deadline. Napoli, tutto verso Euro 2032: i dettagli. Non è un segreto che Aurelio De Laurentiis voglia costruire un nuovo impianto e non sia favorevole ad un rifacimento del Maradona. Il Sindaco Gaetano Manfredi, però, porta avanti il progetto del Comune di restyling dell'attuale casa del Napoli. Queste le sue parole: " Presenteremo il progetto di riqualificazione dello stadio indipendentemente dagli Europei che per noi rappresentano comunque un obiettivo importante.

Stadio Maradona, Manfredi: “Oggi presenteremo alla Figc il progetto di riqualificazione, indipendentemente dagli Europei”Giornata decisiva per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

