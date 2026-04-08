Un'azienda produttrice di componenti tecnologici ha annunciato un aumento dei prezzi per alcuni prodotti, con un impatto particolare sulle unità di memoria a stato solido. La decisione arriva in seguito a un prolungato problema di disponibilità di chip di memoria, che ha portato a rincari nelle forniture. L'incremento dei prezzi si protrarrà fino al 2026, secondo quanto comunicato dall'azienda.

Framework aggiorna i listini di diversi componenti a causa della persistente carenza di chip di memoria, colpendo in particolare le unità SSD. L’azienda di laptop modulari avverte che l’instabilità dei costi proseguirà per tutto il 2026. L’operazione di adeguamento dei prezzi avviene in un momento di forte volatilità globale. Sebbene siano apparsi alcuni segnali di stabilizzazione, la piccola società specializzata in hardware modulare ha dovuto rivedere al rialzo diverse voci del proprio catalogo per compensare i costi di approvvigionamento. Per quanto riguarda i laptop Framework DIY Edition, i moduli RAM DDR5 mantengono un prezzo costante, oscillando tra i 13 e i 18 dollari per ogni gigabyte, a seconda della capacità scelta dall’utente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SSD a caro prezzo: Framework avvisa, rincari fino al 2026

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