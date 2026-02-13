Framework conferma nuovi rincari su RAM e SSD

Framework ha annunciato un aumento dei prezzi su RAM e SSD, a causa della forte domanda e delle scorte limitate. La società ha spiegato che i costi di produzione sono saliti, spingendo i rivenditori a applicare rincari più consistenti. Recentemente, alcuni modelli di memoria sono aumentati anche del 15%, e si prevedono ulteriori aumenti nei prossimi mesi. Questa situazione crea difficoltà per chi deve aggiornare o costruire nuovi PC.

La Memoria del PC sotto Pressione: Framework Lancia l’Allarme sui Prezzi di RAM e SSD. Il mercato della memoria per computer è in affanno. Framework, azienda nota per la sua trasparenza, ha confermato un’impennata dei costi di RAM e SSD che si protrarrà nei prossimi mesi, spingendo l’azienda stessa a consigliare ai propri clienti di cercare alternative presso altri rivenditori. La crisi, già evidente nel settore desktop, si estende ora all’intero mercato dei componenti PC. DDR5 alle Stelle: Tra 12 e 16 Dollari al Gigabyte. La situazione dei prezzi della memoria RAM, in particolare della DDR5, è diventata critica per molti appassionati e professionisti del settore tecnologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su framework conferma

La crisi nel settore delle memorie RAM e SSD si fa sentire sempre di più.

Ultime notizie su framework conferma

Framework conferma nuovi rincari su RAM e SSDI prezzi della memoria DDR5 continuano a salire, oscillando tra 12 e 16 dollari per GB. Framework conferma che la situazione peggiorerà nei prossimi mesi. msn.com

Framework cede ai rincari e aggiorna i listiniIl mercato della memoria RAM sta attraversando una fase di turbolenza senza precedenti che sta costringendo anche i produttori più attenti ai costi come Framework a capitolare di fronte ... tomshw.it

Buongiorno, volevo avere conferma prima di iscrivermi della presenza di una sede ad Udine e volevo sapere anche quale fosse. Grazie in anticipo. - facebook.com facebook