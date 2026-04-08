SS18 a pezzi | 200 metri di asfalto ceduti caos e pericolo ad Acquappesa

Un tratto di oltre 200 metri di strada sulla SS18 Tirrena Inferiore ad Acquappesa, in provincia di Cosenza, si è ceduto, compromettendo gravemente la viabilità locale. Il sindaco ha segnalato il problema, che ha provocato disagi e rischi per gli automobilisti e i residenti della zona. La situazione ha generato caos nel traffico e richiesto interventi immediati per garantire la sicurezza sulla strada.

Il sindaco Francesco Tripicchio ha lanciato un allarme per il cedimento di oltre 200 metri di asfalto sulla SS18 Tirrena Inferiore ad Acquappesa, in provincia di Cosenza, causando il collasso della viabilità locale. La situazione è precipitata a causa di un cedimento strutturale che ha colpito un tratto superiore ai precedenti 50 metri già compromessi. Questa nuova criticità ha costretto a una riduzione ulteriore della carreggiata, che era già soggetta a un regime di senso unico alternato. L’impatto più violento si è registrato durante le festività pasquali, trasformando gli spostamenti in un calvario percorreva la statale tra nord e sud. Il collasso della viabilità tra Pasquetta e code chilometriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SS18 a pezzi: 200 metri di asfalto ceduti, caos e pericolo ad Acquappesa Iran nel caos, “oltre 200 morti” negli scontri. Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”Le proteste in Iran, giunte al quattordicesimo giorno, si sono estese a tutto il Paese e affrontano una repressione durissima. Asfalto a pezzi, è polemica: "Vittima un altro ciclista"Scoppia la polemica a Guastalla dopo l’incidente accaduto giovedì pomeriggio al Baccanello, in via Viazzolo Lungo, con un ciclista di 53 anni,...