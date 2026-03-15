Asfalto a pezzi è polemica | Vittima un altro ciclista

A Guastalla si è scatenata una polemica dopo l’incidente di giovedì pomeriggio al Baccanello, in via Viazzolo Lungo, dove un ciclista di 53 anni, residente a Luzzara, è rimasto ferito in seguito a uno scontro con un’auto. Il marciapiede e l’asfalto presentavano danni evidenti, suscitando reazioni tra la comunità locale. L’incidente ha attirato l’attenzione sulle condizioni della strada e sulla sicurezza dei ciclisti.

Scoppia la polemica a Guastalla dopo l’incidente accaduto giovedì pomeriggio al Baccanello, in via Viazzolo Lungo, con un ciclista di 53 anni, residente a Luzzara, rimasto ferito nello scontro con un’auto. Alcuni residenti sostengono che ormai da tempo ci sono loro segnalazioni agli uffici comunali per far sistemare l’asfalto di quella carreggiata, che sotto il ponte ferroviario risulta essere ormai degradato, tanto da portare molti ciclisti a spostarsi dalla parte opposta della strada, con rischio di incidenti. Proprio come sembra essere accaduto in questo caso, con l’aggiunta della ghiaia lasciata dopo alcuni interventi di scavo che hanno peggiorato la situazione, favorendo la perdita di equilibrio del ciclista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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