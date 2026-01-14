Iran nel caos oltre 200 morti negli scontri Trump | Pronti ad aiutare i manifestanti

Le proteste in Iran, ora al quattordicesimo giorno, si sono diffuse su tutto il territorio nazionale, affrontando una repressione intensa. Secondo fonti ufficiali, gli scontri hanno causato oltre 200 vittime. In questo contesto, alcune figure internazionali, tra cui Donald Trump, hanno espresso la propria disponibilità ad assistere i manifestanti. La situazione rimane critica, con tensioni che continuano a coinvolgere diverse aree del paese.

Iran nel caos, almeno 12mila morti in due settimane di proteste: cosa sta succedendo - Il vero motivo dietro le proteste in Iran non è (solo) economico, ma geopolitico. virgilio.it

L'Iran reprime le proteste: oltre 200 morti, tensione con USA e Israele - Stati Uniti e Isreale avrebbero discusso la possibilità di un intervento in Iran, mentre Teheran avverte che ci saranno ritorsioni. msn.com

Nathalie Tocci analizza le proteste in Iran: "Gli iraniani non vogliono più il regime, ma senza un’opposizione organizzata il rischio è il caos". facebook

Nathalie Tocci analizza le proteste in Iran: "Gli iraniani non vogliono più il regime, ma senza un’opposizione organizzata il rischio è il caos". #ottoemezzo x.com

