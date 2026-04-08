Squalifiche Il ds biancorosso De Cesare inibito fino a giugno

Il direttore sportivo della squadra biancorossa è stato temporaneamente sospeso fino al 7 giugno. La decisione è stata presa dopo aver accertato che ha rivolto un’espressione offensiva all’arbitro durante una recente partita. La squalifica si aggiunge ad altri provvedimenti disciplinari emessi nel corso della stagione, e il suo ruolo nel club sarà momentaneamente sospeso fino alla fine del periodo indicato.

Il diesse biancorosso Nicolò De Cesare è stato inibito fino al 7 giugno "per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara". Il provvedimento si riferisce alla partita pareggiata dai biancorossi a Castelfidardo. È stato squalificato per un turno Josè Cianni, dt della Recanatese, "per proteste verso l’arbitro". Sono stati fermati per un turno i componenti dello staff tecnico di Ancona e Recanatese, per la precisione Pesaresi e Giandonato. La Maceratese per il derby con la Recanatese non disporrà di Morganti squalificato per un turno, salteranno la prossima giornata anche De Marco e Tomba (Vigor Senigallia), Bonaccorsi (Ancona) e Curatolo (Sora). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Squalifiche. Il ds biancorosso. De Cesare inibito fino a giugno Cangini confermato ds del Lenz fino al 30 giugno ’28La settimana che porta al derby di Serie D di domenica tra Correggese e Lentigione è foriera di buone notizie… ma non solo. Caso Bastoni, giudice sportivo squalifica dirigenti Juve per proteste: Comolli inibito fino al 31 marzo, Chiellini fino al 28 febbraioÈ arrivata la decisione del giudice sportivo dopo le tensioni esplose al termine del primo tempo di Inter-Juventus, gara segnata da polemiche e da un...