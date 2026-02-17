Il giudice sportivo ha squalificato i dirigenti della Juventus, tra cui Chiellini e Comolli, dopo le proteste seguite alle tensioni nel finale del primo tempo di Inter-Juventus. La decisione arriva in risposta alle contestazioni dei dirigenti bianconeri, che hanno criticato le decisioni arbitrali e hanno mostrato un atteggiamento acceso. Comolli è stato inibito fino al 31 marzo, mentre Chiellini fino al 28 febbraio, in seguito alle loro proteste che hanno alimentato il clima di tensione nel match.

È arrivata la decisione del giudice sportivo dopo le tensioni esplose al termine del primo tempo di Inter-Juventus, gara segnata da polemiche e da un episodio che ha acceso il confronto tra campo e dirigenze. Nel mirino dei provvedimenti disciplinari sono finiti l’amministratore delegato bianconero Damien Comolli e il dirigente Giorgio Chiellini, entrambi sanzionati per il comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro Federico La Penna. Il match, già carico di tensione per la presunta simulazione di Alessandro Bastoni, ha vissuto momenti concitati nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Lì si sarebbero concentrate le proteste dei rappresentanti juventini nei confronti del direttore di gara, ritenuto responsabile di decisioni controverse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Bastoni, giudice sportivo squalifica dirigenti Juve per proteste: Comolli inibito fino al 31 marzo, Chiellini fino al 28 febbraio

Giudice sportivo Inter-Juve: una giornata a Kalulu, inibiti Comolli fino al 31 marzo e Chiellini fino al 27 febbraioIl giudice sportivo ha preso provvedimenti dopo il match tra Inter e Juventus, punendo i protagonisti coinvolti nelle discussioni sul campo.

Insulti a La Penna, la decisione del Giudice Sportivo: Comolli inibito fino al 31 marzoIl giudice sportivo ha deciso di inibire Comolli fino al 31 marzo dopo aver ricevuto le accuse di insulti rivolti all’arbitro La Penna al termine del primo tempo di Inter-Juve.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.