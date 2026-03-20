Il club ha ufficializzato la conferma del direttore sportivo fino al 30 giugno 2028, rafforzando così la continuità della squadra. La settimana che precede il derby di Serie D tra Correggese e Lentigione porta anche altre novità in casa dei due team. La partita si giocherà domenica e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del campionato.

La settimana che porta al derby di Serie D di domenica tra Correggese e Lentigione è foriera di buone notizie. ma non solo. La buona è la conferma del direttore sportivo del Lentigione Franco Cangini, il 63enne dirigente romagnolo in carica da inizio luglio 2023. La presidenza l’ha confermato nella stanza dei bottoni sino al 30 giugno 2028 e dunque avrà modo di programmare con tranquillità il mercato futuro. Cangini, in precedenza, ha ricoperto lo stesso incarico anche nel Forlì, nella Vis Pesaro e nel Rimini. La notizia a due facce è invece l’eliminazione ai quarti di finale della Viareggio Cup della Rappresentativa di Serie D che perde 1 a 2 dall’HNK Rijeka (Fiume, in lingua croata). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cangini confermato ds del Lenz fino al 30 giugno ’28

Articoli correlati

Musei Civici Velletri. Prorogata fino al 5 Giugno la mostra didattica “Fossili. Tracce del passato”. Gli appuntamenti del 21 e 28 FebbraioCronache Cittadine MUSEI CIVICI VELLETRI (Luciana Vinci) – Ecco i prossimi appuntamenti per conoscere meglio l’affascinante mondo della Paleontologia...