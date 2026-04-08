Un giovane di 21 anni di origine egiziana è stato arrestato a Milano dopo aver molestato per un anno un parroco e una volontaria, rivolgendo loro insulti, sputi e minacce di morte. Le condotte aggressive hanno portato alla chiusura dell'accesso alla parrocchia in zona Gianmbellino, consentendo solo le funzioni religiose. Le autorità hanno intervenuto dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime e aver verificato le reiterate provocazioni.

Minacce di morte, continue molestie. E poi sputi e insulti. Per un anno un 2enne egiziano ha perseguitato un parroco e l'ausiliaria diocesana tanto da indurli a chiudere l'accesso alla parrocchia in zona Gianmbellino, a Milano, a eccezione dei momenti dedicati alle funzioni. Un incubo finito venerdì scorso quando la polizia ha arrestato il ragazzo. L'indagine, coordinata dalla Procura di Milano, è partita dalle denunce sporte nel mese di marzo ai commissariati Lorenteggio e Porta Genova dalle due vittime, preoccuparte per il crescendo di violenze: nell'ultimo anno il 21enne si presentava di continuo in parrocchia, a volte scavalcando i cancelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sputi, insulti, minacce di morte contro il parroco e una volontaria: arrestato 21enne egiziano

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Sputi e scritte “antifa” contro la sede FdI: ancora odio rosso a Bologna - facebook.com facebook

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