Decide Havertz Arsenal corsaro sul campo dello Sporting Lisbona

L'Arsenal ha ottenuto una vittoria importante sul campo dello Sporting Lisbona nella partita valida per la Champions League. Decisivo il gol di Havertz, che ha portato i Gunners a conquistare un risultato favorevole in vista delle prossime sfide. La squadra inglese, seppure non giocando al massimo delle proprie potenzialità, si presenta in buona posizione per avanzare alla fase successiva del torneo. La partita si è svolta all'Alvalade, stadio di Lisbona.

I Gunners non brillano ma fanno un passo importante verso la semifinale di Champions LISBONA (PORTOGALLO) - L'Arsenal non brilla, ma esce dall'Alvalade col miglior risultato possibile. La formazione di Arteta riesce ad imporsi per 1-0 sullo Sporting Lisbona nel match d'andata dei quarti di finale di Champions League. Il gol degli inglesi arriva solo nel finale, grazie alla zampata vincente di Havertz. In generale, non una prova indimenticabile da parte dei Gunners, salvati in più occasioni da un Raya in grande spolvero. Troppo impreciso, invece lo Sporting in zona gol. Le emozioni del primo tempo sono tutte concentrate nel quarto d'ora iniziale, dove le due squadre colpiscono una traversa per parte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Decide Havertz, Arsenal corsaro sul campo dello Sporting Lisbona Champions Leaue, Havertz nel recupero regala il successo all’Arsenal sullo Sporting LisbonaBasta un gol di Havertz all’Arsenal per avere la meglio sullo Sporting Lisbona nella partita d’andata dei quarti di finale di Champions League. Risultati Champions League LIVE: il Bayern Monaco vince al Bernabeu contro il Real Madrid, Havertz decide in extremis Sporting-Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Sporting CP - Arsenal 0-1: decide Havertz allo scadereKai Havertz entra nel secondo tempo e segna al 91', regalando una vittoria di misura ai Gunners in una gara molto equilibrata. it.uefa.com Decide Havertz, Arsenal corsaro sul campo dello Sporting LisbonaLISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - L'Arsenal non brilla, ma esce dall'Alvalade col miglior risultato possibile. La formazione di Arteta riesce ad imporsi p ... italpress.com