Champions Leaue Havertz nel recupero regala il successo all’Arsenal sullo Sporting Lisbona

Nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League, l'Arsenal ha vinto contro lo Sporting Lisbona grazie a un gol di Havertz, che si trovava nel recupero. La squadra inglese si è imposta sul campo avversario, ottenendo un risultato che potrebbe influenzare il ritorno. La sfida si è conclusa con il gol decisivo all'ultimo momento, lasciando aperte le possibilità per entrambe le squadre in vista del secondo appuntamento.

Basta un gol di Havertz all’Arsenal per avere la meglio sullo Sporting Lisbona nella partita d’andata dei quarti di finale di Champions League. Gli inglesi potrebbero passare in vantaggio già al 63', ma la rete di Zubimendi viene annullata per fuorigioco dopo l’intervento del Var. Al 91' la giocata decisiva di Havertz. Appuntamento il 15 aprile con il ritorno all’Emirates. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions Leaue, Havertz nel recupero regala il successo all’Arsenal sullo Sporting Lisbona Un lampo di Havertz nel recupero fa gioire l’Arsenal, Arteta esulta: Sporting battuto 1-0Un gol di Kai Havertz decide la partita d'andata dei quarti di Champions League tra Sporting e Arsenal: piccolo vantaggio per i Gunners in vista del... Sporting Lisbona-Arsenal (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gyokeres guida i Gunners nella sua LisbonaProbabilmente Viktor Gyokeres non avrebbe immaginato di tornare al Josè Alvalade per giocare un quarto di finale di Champions League: il destino ha... Temi più discussi: Analisi Champions League: creare spazi sugli sviluppi da calcio d'angolo; Sporting-Arsenal, probabili: Gyokeres sfida il suo passato, Calafiori terzino; Sporting Lisbona-Arsenal: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Champions League, Sporting-Arsenal: pronostici, migliori scommesse e quote. Champions Leaue, Havertz nel recupero regala il successo all’Arsenal sullo Sporting LisbonaBasta un gol di Havertz all'Arsenal per avere la meglio sullo Sporting Lisbona nella partita d'andata dei quarti di finale di Champions League. Gli inglesi ... lapresse.it Un lampo di Havertz nel recupero fa gioire l’Arsenal, Arteta esulta: Sporting battuto 1-0Un gol di Kai Havertz decide la partita d'andata dei quarti di Champions League tra Sporting e Arsenal: piccolo vantaggio per i Gunners in vista del ritorno ... fanpage.it Colei che presenta la Champions League in Albania, Eva Murati - facebook.com facebook