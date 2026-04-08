Sport Missione Comune plafond Icsc da 250mln per impiantistica sportiva pubblica

È stato annunciato un plafond di 250 milioni di euro destinato a finanziare interventi per l’impiantistica sportiva pubblica. La cifra si aggiunge a risorse dedicate alla valorizzazione e al potenziamento delle strutture sportive di proprietà pubblica, con l’obiettivo di sostenere nuovi progetti e investimenti nel settore. Questa iniziativa fa parte di un piano più ampio di supporto alle infrastrutture sportive, volto a migliorare le strutture esistenti e promuovere lo sviluppo sportivo.

ROMA (ITALPRESS) – Duecentocinquanta milioni di euro di nuova finanza a supporto degli investimenti per la valorizzazione e il potenziamento delle infrastrutture sportive di proprietà pubblica. E' questo l'obiettivo di Sport Missione Comune 2026, iniziativa dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. in collaborazione con Anci, illustrata questa mattina nella sala stampa della Camera dei Deputati, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. L'iniziativa è stata presentata dal vicepresidente Anci, Roberto Pella, dal segretario generale Anci, Veronica Nicotra, dal presidente di Icsc, Beniamino Quintieri, e dall'amministratore delegato di Icsc, Antonella Baldino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sport Missione Comune, plafond Icsc da 250mln per impiantistica sportiva pubblica ICSC: al via Sport Missione Comune, 250 milioni di euro per gli impianti sportivi pubblici(Adnkronos) – Favorire la realizzazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici attraverso mutui a tasso... Impiantistica sportiva, in arrivo 250 milioni: opportunità per i ComuniTempo di lettura: 4 minutiL’evento, moderato dalla giornalista Nunzia Marciano, ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali, tecnici... ICSC: al via Sport Missione Comune, 250 milioni di euro per gli impianti sportivi pubbliciRoma, 16 mar. - (Adnkronos) - Favorire la realizzazione, la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici attraverso mutui a tasso fisso con integrale abbattimento ... iltempo.it Icsc: prorogata al 5 dicembre la scadenza del bando Sport Missione Comune 2025Prorogata la scadenza di Sport Missione Comune 2025, il bando dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale realizzato in collaborazione con l’Anci, che sostiene la realizzazione, la ... milanofinanza.it