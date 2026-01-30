Papa Leone | lo sport è amicizia e fraternità
Papa Leone ha scritto che lo sport rappresenta amicizia e fraternità. Lo ha detto in un messaggio inviato alla diocesi di Milano, poco prima dell’inaugurazione delle Olimpiadi. Le sue parole puntano a sottolineare il valore dello sport come momento di unione tra le persone, lontano dalla competizione e dai contrasti.
Lo sport è amicizia e fraternità. Lo scrive Papa Leone, in un messaggio alla diocesi di Milano, in vista dell’inaugurazione delle Olimpiadi. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone XIV: i Giochi uniscano i popoli con pace e solidarietàIl cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, ha consegnato il messaggio papale all’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, durante la celebrazione nella chiesa di San Babila. it.blastingnews.com
Milano Cortina: Leone XIV, i Giochi costruiscano ponti fra popoli(ANSA) - MILANO, 29 GEN - L'auspicio di Papa Leone XIV è che le Olimpiadi di Milano Cortina contribuiscano a costruire ponti tra culture e popoli, promuovendo l'accoglienza, la solidarietà e la pace ... msn.com
