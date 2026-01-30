Papa Leone | lo sport è amicizia e fraternità

Da tv2000.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone ha scritto che lo sport rappresenta amicizia e fraternità. Lo ha detto in un messaggio inviato alla diocesi di Milano, poco prima dell’inaugurazione delle Olimpiadi. Le sue parole puntano a sottolineare il valore dello sport come momento di unione tra le persone, lontano dalla competizione e dai contrasti.

Lo sport è amicizia e fraternità. Lo scrive Papa Leone, in un messaggio alla diocesi di Milano, in vista dell’inaugurazione delle Olimpiadi. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

