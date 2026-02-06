Lo sport può unire le nazioni e promuovere la pace. Lo ricorda Papa Leone XIV in una lettera scritta per l’apertura dei Giochi olimpici invernali. In questa occasione, invita tutti a rispettare la tregua olimpica e a usare lo sport come strumento di confronto e dialogo tra i popoli.

Lo sport come strumento di pace e di incontro tra popoli e nazioni. Lo scrive Papa Leone XIV in una lettera in occasione dell'apertura dei Giochi olimpici invernali, con un invito a rispettare la tregua olimpica.

Il Papa Leone XIV ha scritto una lettera per le Olimpiadi invernali 2026 di Milano e Cortina.

Papa Leone: lo sport strumento di pace. Rispettare tregua olimpica

