I comuni del lago di Bolsena alla Regione | Pista ciclabile e aiuti per la pulizia delle spiagge

La Regione Lazio ha incontrato i sindaci dei comuni sul lago di Bolsena per affrontare le criticità locali. Durante l’incontro sono stati discussi interventi come la realizzazione di una pista ciclabile e il sostegno alle attività di pulizia delle spiagge, con l’obiettivo di migliorare la gestione ambientale e la fruibilità del territorio. Un confronto volto a promuovere interventi condivisi e sostenibili per il lago e le sue comunità.

Le criticità del lago di Bolsena finiscono in regione. Il Governatore del Lazio Francesco Rocca ha incontrato i sindaci (o loro rappresentanti) dei comuni che si affacciano sul bacino, non solo per l'analisi delle principali problematiche ma anche per condividere proposte progettuali strategiche. “Il tavolo - sottolineano la Pisana - ha rappresentato un primo e importante momento di confronto finalizzato ad avviare un dialogo strutturato e costruttivo sul futuro dell'intero comprensorio”. Bolsena, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta hanno portato in regione i temi ritenuti di vitale importanza dalle amministrazioni locali e dalle comunità rivierasche: la realizzazione della pista ciclabile circumlacuale, la gestione delle aree portuali, il rilascio delle concessioni demaniali, le problematiche legate alla sicurezza e alla gestione del patrimonio arboreo, nonché il necessario supporto alle attività di pulizia e manutenzione delle spiagge. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Regione, 24 milioni per energia solidale e pulizia delle strade: fondi a famiglie e Comuni Leggi anche: Servizio manutenzione e pulizia delle spiagge: il nuovo bando comunale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lago di Bolsena, i sindaci incontrano il presidente Rocca: confronto in Regione sul futuro del territorio; 24 - Foto; Bolsena, 235mila euro per il porto turistico e la valorizzazione delle dimore storiche; Settanta anni di storia e passione per il Vespa Club di Todi. I sindaci del Lago di Bolsena ricevuti dal Presidente della Regione Lazio per affrontare le criticità e costruire il futuro del territorio - NewTuscia – ROMA – I sindaci dei Comuni del Lago di Bolsena sono stati ricevuti oggi dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un incontro istituzionale dedicato all’analisi delle princ ... newtuscia.it

