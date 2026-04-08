Spiagge più pulite e attrezzate dalla Regione 8,8 milioni per i litorali siciliani

La Regione ha stanziato 8,8 milioni di euro destinati ai litorali siciliani, con l’obiettivo di migliorare la pulizia e le strutture sulle spiagge in vista dell’estate. Sono stati pubblicati due avvisi rivolti ai Comuni e agli enti gestori di aree protette, che riguardano interventi di pulizia e l’installazione di servizi per residenti e visitatori. Questi fondi mirano a rendere le spiagge più accessibili e confortevoli.

Spiagge libere più pulite e meglio attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Il dipartimento regionale dell’Ambiente ha pubblicato due avvisi destinati a sostenere Comuni ed enti gestori di aree protette nelle attività di pulizia e nella realizzazione di servizi per cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Lazio: 3 milioni per spiagge sicure, pulite e accessibili nel 2026La Regione Lazio ha destinato 3 milioni di euro al Piano Spiagge 2026 per garantire sicurezza, ambiente e turismo sostenibile lungo il litorale.

Spiagge e concessioni. Scadenza prorogata per le libere attrezzateGestione delle spiagge libere attrezzate prorogata fino alla fine dell’anno in attesa dei bandi di gara, ma anche l’avvio delle pratiche finalizzate...

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Due avvisi per pulire e attrezzare le spiagge, Savarino: Investimento mai visto, 8,8 milioni per valorizzare le costeSpiagge libere siciliane più pulite e attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Il dipartimento regionale dell'Ambiente ha pubblicato due avvisi per sostenere enti locali e gestori di riserv ... ilsicilia.it

Plastica e mozziconi sulle spiagge: in Campania è emergenza. Riparte la campagna di raccoltaNAPOLI – Emergenza mozziconi di sigaretta sulle spiagge campane. Una presenza ormai costante e che, insieme agli altri rifiuti abbandonati, costituisce una minaccia per mare, lidi e biodiversità. La c ... dire.it

Sulle spiagge italiane ogni 100 metri ci sono in media 77 mozziconi di sigarette. Una presenza ormai costante e che, insieme agli altri rifiuti abbandonati, costituisce una minaccia per mare, lidi e biodiversità. L'articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook

Reef artificiali come a Ventimiglia e Genova: la proposta per salvare le spiagge di Ostia ift.tt/WIHnKt9 x.com