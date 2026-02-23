Vernazza | Il Milan dovrà impegnarsi per buttare via il ritorno nell’Europa che conta

Vernazza sostiene che la sconfitta del Milan contro il Parma, con un risultato di 0-1, complica il ritorno in Europa. La causa principale risiede nelle difficoltà offensive dei rossoneri, che hanno subito una rete decisiva nel secondo tempo. La partita ha messo in luce le lacune della squadra, costringendola a riconsiderare le strategie per le prossime gare. La sfida futura richiederà un impegno maggiore per evitare ulteriori sorprese.

"La corsa Scudetto è finita, andate in pace". Con queste parole Sebastiano Vernazza, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', apre il suo editoriale sull'edizione odierna della 'rosea', ricordando come il Milan - caduto in casa (0-1) contro il Parma nella 26^ giornata della Serie A 2025-2026 abbia accumulato ben 10 punti di svantaggio nei confronti dell'Inter capolista. "Una voragine quasi impossibile da colmare", ha commentato Vernazza. "L'Inter può soltanto perdere il suo ventunesimo Scudetto e non lo farà perché la squadra di Cristian Chivu è la più strutturata e solida della Serie A". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

