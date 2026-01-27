Thuram-Akliouche sfida tra amici per restare nell' Europa che conta E andare al Mondiale

Thuram e Akliouche sfidano gli amici per restare nelle grandi competizioni. Di solito li si vede in vacanza o in nazionale, pronti a giocarsi un posto al Mondiale in Nord America. La loro sfida è un passo importante per dimostrare di meritare un biglietto per il torneo. Entrambi puntano a mostrare il meglio di sé, sperando di entrare nella rosa definitiva.

Di solito si vedono quando vanno in vacanza, insieme al loro gruppetto di amici. Oppure in nazionale, dove rappresentano il futuro, magari già in vista del Mondiale in Nord America. Oppure si scrivono anche sui social, sempre con un tocco di humour. Stavolta però dovranno mettere da parte amicizia e affinità che coltivano fin dall'adolescenza, trascorsa al centro di formazione del club del Principato, per contendersi la qualificazione ai playoff di Champions League. il duello nel duello di Monaco-Juventus: Maghnes Akliouche contro Khephren Thuram. I due sono cresciuti calcisticamente proprio nel club monegasco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

