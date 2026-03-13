Juventus il senso del rinnovo di Vlahovic | si sta costruendo una squadra per aprire un ciclo? Primo Tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Nell’ultima puntata del podcast Primo Tempo, si è discusso del rinnovo di Vlahovic e del suo significato per la Juventus. La discussione ha analizzato il contesto in cui il giocatore ha firmato il nuovo contratto e le implicazioni di questa scelta. Il focus è stato sulla volontà del club di costruire una squadra per avviare un nuovo ciclo.