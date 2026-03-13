Juventus il senso del rinnovo di Vlahovic | si sta costruendo una squadra per aprire un ciclo? Primo Tempo – VIDEO con Paolo Rossi
Nell’ultima puntata del podcast Primo Tempo, si è discusso del rinnovo di Vlahovic e del suo significato per la Juventus. La discussione ha analizzato il contesto in cui il giocatore ha firmato il nuovo contratto e le implicazioni di questa scelta. Il focus è stato sulla volontà del club di costruire una squadra per avviare un nuovo ciclo.
Kelly Juve, addio a sorpresa a giugno? La dirigenza bianconera sembra avere preso una decisione sul difensore Senesi Juventus, il difensore resta un obiettivo dei bianconeri. La proposta è più bassa dell'Aston Villa, ma. Lobotka alla Juve, lo slovacco rappresenta una possibilità per i bianconeri. La posizione del Napoli sul giocatore Dibu Martinez Juve, l'argentino erede di Di Gregorio? Le ultimissime sulla trattativa per l'estremo difensore dell'Aston Villa Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l'attacco bianconero. Concorrenza, caratteristiche e costo del cartellino: tutti i dettagli Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro.
Il senso del RINNOVO di Vlahovic, si sta costruendo una squadra per aprire un CICLO
