Spaccio di droga nel centro storico due arresti e una denuncia
Nel centro storico di Genova, i carabinieri della compagnia Genova Centro hanno arrestato due persone e denunciato un’altra per spaccio di droga. Dopo un servizio di osservazione in via delle Fontane, sono stati individuati un 38enne di origini senegalesi e un 52enne italiano coinvolti in attività di vendita e consumo di sostanze stupefacenti, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno nel quartiere.
I carabinieri della compagnia Genova Centro, in seguito a un servizio di osservazione in via delle Fontane, hanno individuato un 38enne di origini senegalesi mentre cedeva tre dosi di cocaina a un italiano 52enne, successivamente segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Spaccio nel centro storico di Massafra: due arresti della Polizia di Stato
Nel centro storico di Massafra, la Polizia di Stato ha effettuato due arresti, fermando un uomo di 61 anni e una donna di 57, conviventi, sospettati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e contrasto alla criminalità nel territorio, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla tutela della comunità locale.
Centro storico sotto controllo: furti e spaccio, due arresti e due denunce
Nel centro storico di Roma, i controlli straordinari dei Carabinieri continuano per garantire la sicurezza durante le festività di fine anno. Le operazioni hanno portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre due, in risposta a episodi di furti e spaccio. Un intervento mirato a mantenere l’ordine e la tranquillità nella zona più frequentata della città.
Corigliano Rossano, spaccio di droga: tre arresti - CORIGLIANO ROSSANO Le capillari e mirate operazioni di controllo e prevenzione effettuate, in sinergia, dagli operatori della Squadra Mobile, della Squadra Volante e della Divisione Anticrimine della ... corrieredellacalabria.it
Arresti per traffico di droga nel Varesotto, in manette anche Trapper
L’esercizio era ormai frequentato in modo abituale da pregiudicati e persone dedite all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una recente perquisizione ha confermato la situazione: sono state rinvenute dosi di droga e materiale per il confezionamento facebook
Centrale di spaccio a Primavalle, arrestato pusher con 19 chili di droga +Rpt+. 37enne romano portato in carcere, usava due auto come 'caveau' #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.