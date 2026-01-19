Spaccio di droga nel centro storico due arresti e una denuncia

Nel centro storico di Genova, i carabinieri della compagnia Genova Centro hanno arrestato due persone e denunciato un’altra per spaccio di droga. Dopo un servizio di osservazione in via delle Fontane, sono stati individuati un 38enne di origini senegalesi e un 52enne italiano coinvolti in attività di vendita e consumo di sostanze stupefacenti, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno nel quartiere.

I carabinieri della compagnia Genova Centro, in seguito a un servizio di osservazione in via delle Fontane, hanno individuato un 38enne di origini senegalesi mentre cedeva tre dosi di cocaina a un italiano 52enne, successivamente segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.

Spaccio nel centro storico di Massafra: due arresti della Polizia di Stato
Nel centro storico di Massafra, la Polizia di Stato ha effettuato due arresti, fermando un uomo di 61 anni e una donna di 57, conviventi, sospettati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e contrasto alla criminalità nel territorio, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla tutela della comunità locale.

Centro storico sotto controllo: furti e spaccio, due arresti e due denunce
Nel centro storico di Roma, i controlli straordinari dei Carabinieri continuano per garantire la sicurezza durante le festività di fine anno. Le operazioni hanno portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre due, in risposta a episodi di furti e spaccio. Un intervento mirato a mantenere l’ordine e la tranquillità nella zona più frequentata della città.

