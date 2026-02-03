Arrestato pusher in via Capo Passero | sequestrati droga e soldi

I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 42 anni durante un blitz in via Capo Passero. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato colto in flagrante mentre vendeva droga. Durante l’operazione, i militari hanno sequestrato una quantità di sostanza stupefacente e una cifra di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato si trova ora nelle mani delle forze dell’ordine in attesa di processarlo.

L'uomo, riconosciuto dai carabinieri nei pressi di una fermata dell'autobus, ha tentato di sfuggire al controllo fuggendo a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, nell’ambito di un controllo antidroga in via Capo Passero. L'arrestato, riconosciuto dai militari nei pressi di una fermata dell’autobus, ha tentato di sfuggire al controllo fuggendo a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato nel suo borsello diverse dosi di sostanze stupefacenti - cocaina, crack e marijuana - pronte per la vendita, insieme a quasi 500 euro, ritenuti proventi dell’attività illecita.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su via Capo Passero

Un giovane di 20 anni è stato arrestato in via Capo Passero mentre tentava di fuggire con della droga in tasca.

Nella giornata di ieri, a Genova, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 39 anni, residente in un alloggio di edilizia popolare, sospettato di attività di spaccio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su via Capo Passero

Argomenti discussi: Trenta grammi nello zaino e il resto a casa, spacciatore minorenne in manette; La droga nel muro e 10mila euro nella tapparella: preso il pusher delle cantine (e di Telegram); Spray al peperoncino contro gli agenti per sfuggire all'arresto, in manette pusher a Tor Bella Monaca; Nella piazza di spaccio di Via Algeri i Carabinieri hanno arrestato un pusher e una vedetta e sequestrato 320 dosi di droga del tipo cocaina, crack, hashish e marijuana.

Catania, arrestato pusher 37enne in scooter con un campionario di droga: 250 grammi sequestratiCatania, arrestato un pusher di 37 anni fermato con un campionario di droga durante un controllo in via Pietra dell’Ova. Sequestrati 250 grammi di stupefacenti e 600 euro in contanti. corrieretneo.it

Monza, tenta di nascondere la droga con la scarpa: arrestato pusher in via BuonarrotiMonza, 22 novembre 2025 – Spaccia droga sintetica e tenta di nasconderla con una scarpa. L'altra serata, la polizia ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 27 anni, sorpreso in possesso di ... ilgiorno.it

Portopalo di Capo Passero (Siracusa) Foto di Salvatore Tuccitto #viaggiainsiemeanoi #fblifestyle #sicilia - facebook.com facebook