Andrea Delmastro ha dichiarato di aver deciso autonomamente col partito di non dimettersi, smentendo le richieste di dimissioni avanzate dal governo. Riguardo al caso legato a un ristorante aperto con la figlia di una persona collegata alla criminalità organizzata, l’esponente politico ha affermato di non aver commesso alcuna irregolarità. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento.

Andrea Delmastro sulle dimissioni da sottosegretario Il caso della società aperta con la figlia di un prestanome della camorra Il futuro di Delmastro Andrea Delmastro sulle dimissioni da sottosegretario Andrea Delmastro è stato intervistato da Il Corriere della Sera, a cui ha confermato di essere “sereno nella scelta” di dimettersi. “Ho deciso di dimettermi perché, sin dall’inizio, ho improntato la mia azione di governo con provvedimenti incisivi contro la mafia. Non vorrei che una leggerezza indebolisse questa battaglia mia e del governo”, ha spiegato. L’ex sottosegretario ha aggiunto che ha adottato questa decisione con il partito. Andrea... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Delmastro smentisce le dimissioni chieste da Meloni, "ho deciso io col partito, ma non ho fatto nulla di male"

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