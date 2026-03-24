Giorgia Meloni scarica Daniela Santanchè chieste le dimissioni del ministro per sensibilità istituzionale

La premier ha chiesto le dimissioni di un ministro, motivando la decisione con la necessità di mantenere la sensibilità istituzionale. Contestualmente, ha espresso apprezzamento per le scelte di due altri membri del governo di lasciare i loro incarichi. La vicenda riguarda le recenti tensioni all’interno dell’esecutivo, che hanno portato a una revisione delle posizioni di alcuni componenti.

La premier dice di apprezzare la decisione di Delmastro e Bartolozzi di lasciare i rispettivi incarichi governativi e auspica lo stesso per il ministro del Turismo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giorgia Meloni scarica Daniela Santanchè, chieste le dimissioni del ministro per "sensibilità istituzionale" Articoli correlati Leggi anche: Daniela Santanchè a un passo dalle dimissioni: tutti i guai giudiziari della ministra del Turismo “La meraviglia del Sud Italia non si ferma”: parla il Ministro Daniela SantanchèOnorevole Santanchè, anche il Ministero del Turismo scende in campo a sostegno del Sud dopo i gravi danni provocati dal maltempo. Tutti gli aggiornamenti su Giorgia Meloni Discorso Giorgia Meloni dopo risultato referendum, come seguire in direttaA che ora parla oggi Giorgia Meloni, a commento del risultato del referendum giustizia? Ecco quando (e dove) seguire il suo discorso in diretta. msn.com Referendum, Giorgia Meloni incassa il No: come è cambiato l'elettorato e cosa succede ora al governo. «Sarà un anno di campagna elettorale»La sintesi la fa un alto in grado di FdI: «È andata molto male». Peggio delle peggiori aspettative, perché quello sul referendum sulla giustizia è stato, ... leggo.it