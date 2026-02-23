Lega Davide Vecchi alla comunicazione | scoppia la guerra dell’ufficio stampa iniziata la resa dei conti su Salvini

Davide Vecchi assume il ruolo di responsabile della comunicazione della Lega, suscitando tensioni tra i membri dell’ufficio stampa. La scelta ha portato a un confronto acceso sulle modalità di diffusione delle notizie e sulla gestione delle interviste. Le differenze di approccio tra i collaboratori si sono fatte più evidenti, creando scontento tra alcuni collaboratori. La disputa si concentra sulle strategie di comunicazione e sulla distribuzione delle informazioni ufficiali. La situazione continua a evolversi tra scontri e negoziati interni.

© Lanotiziagiornale.it - Lega, Davide Vecchi alla comunicazione: scoppia la guerra dell’ufficio stampa, iniziata la resa dei conti su Salvini

Nella Lega l’ultima frattura non attraversa più soltanto le correnti politiche: passa dagli uffici stampa, dalle convocazioni alle agenzie e dalla distribuzione delle interviste. È lì che si consuma la guerra interna che accompagna la fase definita “post-Vannacci” e che ora si concentra attorno alla figura di Davide Vecchi, ex direttore de Il Tempo chiamato da Matteo Salvini a coordinare in modo trasversale la comunicazione del partito, dal Mit ai gruppi parlamentari. La transizione da partito territoriale a forza nazional-populista ha lasciato cicatrici profonde. I salviniani del Sud spingono su infrastrutture e centralità dello Stato; i nordisti storici chiedono autonomia e fisco leggero. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Lega, guerra anche nell’ufficio stampa: Vecchi nel mirinoLa guerra tra i gruppi interni alla Lega si intensifica a causa delle tensioni nate dopo le dichiarazioni di Vannacci. Ucraina, resa dei conti nel Mar Nero: scoppia la “guerra delle petroliere”Nel Mar Nero si intensifica la tensione tra le potenze coinvolte, con lo scoppio della cosiddetta “guerra delle petroliere”. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Szumski, la lista del neo consigliere regionale anche a Venezia: Noi l'alternativa ai vecchi partiti; Lega, guerra anche nell’ufficio stampa: Vecchi nel mirino; Lega guerra anche nell’ufficio stampa | Vecchi nel mirino. Lega, guerra anche nell’ufficio stampa: Vecchi nel mirinoNella Lega post Vannacci anche nell'ufficio stampa il clima è infuocato. I colleghi accusa Davide Vecchi di aizzare i parlamentari e remare contro i capigruppo. lettera43.it Salvini cambia lo staff della comunicazione, Davide Vecchi in arrivoIl leader della Lega pronto a rinforzare il team che gestisce le relazioni con i media. Un rimescolamento che coinvolge Rossi, Pandini e Passerotto. E prevede l’approdo del giornalista ex Tempo e ... lettera43.it Ogni episodio ci porta più a fondo nei segreti e nei misteri della famiglia di Davide: vecchi amori, rivalità e colpi di scena che lasciano senza fiato. Con Anna Safroncik e un cast straordinario, è il momento perfetto per scoprire chi nasconde cosa… e quanto il p - facebook.com facebook