Sotto attacco il presidio di legalità di Infernetto | non ci pieghiamo

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, il bistrot Ohana, situato a Infernetto, è stato oggetto di un attentato da parte di persone non identificate. Il locale, gestito dall’Associazione Noi, si dedica alla promozione della legalità e alla lotta contro la criminalità organizzata. Nessuno è rimasto ferito durante l’azione, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti e le autorità locali. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, ignoti hanno colpito il bistrot Ohana a Infernetto, un centro di aggregazione gestito dall’Associazione Noi e focalizzato sulla lotta alla criminalità organizzata. L’attacco si è manifestato con il tentativo di distruggere una vetrata del locale, probabilmente utilizzando un martello, provocando la frantumazione dei cristalli che hanno raggiunto la parte centrale della sala. Un attacco fisico a un presidio di legalità. I frammenti di vetro sparsi per metà dell’ambiente testimoniano la violenza dell’azione compiuta proprio durante la festività pasquale. Il bistrot Ohana non è un semplice esercizio commerciale, ma uno spazio di proprietà del Comune di Roma consegnato all’Associazione Noi per promuovere scopi sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sotto attacco il presidio di legalità di Infernetto: non ci pieghiamo "Biologico pugliese sotto attacco: non svendete la nostra legalità"BRINDISI - Flai Cgil Puglia e Alpaa Puglia lanciano un appello forte alle istituzioni europee. Leggi anche: Siria, presidio dei curdi in piazza Garibaldi: "Siamo sotto attacco, a rischio l'autogoverno del Rojava" Temi più discussi: RAI * TGR : RAI CONDANNA AGGRESSIONE A TROUPE DURANTE PRESIDIO, LIBERTÀ DI STAMPA SOTTO ATTACCO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Gallerie degli Uffizi sotto attacco hacker, il museo: 'Non è stato compiuto nessun danno ne effettuato alcun furto'; Negato il 'presidio antifa' sotto al Comune, la Rete dei Comunisti: Palazzo Gambacorti aperto ai fascisti; Scarichi illegali, morie di pesci, inquinanti nell’aria: il territorio lombardo sotto attacco continuo. Nel 2025 record di segnalazioni e denunce. Basentana, autovelox sotto attacco. Guarente risponde: Presidio di sicurezzaBasentana, autovelox sotto attacco. Guarente risponde: Presidio di sicurezza Viaggi e turismo Trasporti e viabilità Viaggi e turismo Trasporti e viabilità ... rainews.it Crolla il Nikkei (-3,45%), Cina in rosso e selloff sui T bond: sotto attacco gli impianti di gas, petrolio a 113 dollariAsia al tappeto giovedì 19 marzo con gli impianti di gas di Iran e Qatar sotto attacco, la materia prima è preziosa per l’industria dei semiconduttori e il Giappone risente dello tsunami. Alle ore ... milanofinanza.it Restano sotto la lente gli aeroporti italiani per la crisi del carburante. Per domani è previsto a Bruxelles un nuovo incontro del gruppo Ue di coordinamento sul petrolio, a cui parteciperanno anche i rappresentanti delle industrie più colpite dalla guerra in Medio - facebook.com facebook Caos sulla linea ferroviaria adriatica. Il terreno si è smosso sotto ai binari, che si sono deformati di alcuni centimetri. Ore di grandi disagi con centinaia di persone in attesa alla stazione di Termoli, come a Vasto e Foggia #IoSeguoTgr x.com