Sotto attacco il presidio di legalità di Infernetto | non ci pieghiamo

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, il bistrot Ohana, situato a Infernetto, è stato oggetto di un attentato da parte di persone non identificate. Il locale, gestito dall’Associazione Noi, si dedica alla promozione della legalità e alla lotta contro la criminalità organizzata. Nessuno è rimasto ferito durante l’azione, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti e le autorità locali. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, ignoti hanno colpito il bistrot Ohana a Infernetto, un centro di aggregazione gestito dall’Associazione Noi e focalizzato sulla lotta alla criminalità organizzata. L’attacco si è manifestato con il tentativo di distruggere una vetrata del locale, probabilmente utilizzando un martello, provocando la frantumazione dei cristalli che hanno raggiunto la parte centrale della sala. Un attacco fisico a un presidio di legalità. I frammenti di vetro sparsi per metà dell’ambiente testimoniano la violenza dell’azione compiuta proprio durante la festività pasquale. Il bistrot Ohana non è un semplice esercizio commerciale, ma uno spazio di proprietà del Comune di Roma consegnato all’Associazione Noi per promuovere scopi sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

sotto attacco il presidio di legalit224 di infernetto non ci pieghiamo
© Ameve.eu - Sotto attacco il presidio di legalità di Infernetto: non ci pieghiamo

"Biologico pugliese sotto attacco: non svendete la nostra legalità"BRINDISI - Flai Cgil Puglia e Alpaa Puglia lanciano un appello forte alle istituzioni europee.

Leggi anche: Siria, presidio dei curdi in piazza Garibaldi: "Siamo sotto attacco, a rischio l'autogoverno del Rojava"

Temi più discussi: RAI * TGR : RAI CONDANNA AGGRESSIONE A TROUPE DURANTE PRESIDIO, LIBERTÀ DI STAMPA SOTTO ATTACCO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Gallerie degli Uffizi sotto attacco hacker, il museo: 'Non è stato compiuto nessun danno ne effettuato alcun furto'; Negato il 'presidio antifa' sotto al Comune, la Rete dei Comunisti: Palazzo Gambacorti aperto ai fascisti; Scarichi illegali, morie di pesci, inquinanti nell’aria: il territorio lombardo sotto attacco continuo. Nel 2025 record di segnalazioni e denunce.

Basentana, autovelox sotto attacco. Guarente risponde: Presidio di sicurezzaBasentana, autovelox sotto attacco. Guarente risponde: Presidio di sicurezza Viaggi e turismo Trasporti e viabilità Viaggi e turismo Trasporti e viabilità ... rainews.it

Crolla il Nikkei (-3,45%), Cina in rosso e selloff sui T bond: sotto attacco gli impianti di gas, petrolio a 113 dollariAsia al tappeto giovedì 19 marzo con gli impianti di gas di Iran e Qatar sotto attacco, la materia prima è preziosa per l’industria dei semiconduttori e il Giappone risente dello tsunami. Alle ore ... milanofinanza.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.