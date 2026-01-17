Biologico pugliese sotto attacco | non svendete la nostra legalità

Biologico pugliese sotto pressione: Flai Cgil Puglia e Alpaa Puglia invitano le istituzioni europee a tutelare la legalità e la qualità dei prodotti locali. In una lettera rivolta ai rappresentanti dell’Europa, i sindacati chiedono un cambiamento nelle politiche commerciali e nelle scelte economiche, per garantire un equilibrio tra sviluppo e rispetto delle normative. È un appello volto a preservare l’autenticità e la sostenibilità del biologico pugliese.

BRINDISI - Flai Cgil Puglia e Alpaa Puglia lanciano un appello forte alle istituzioni europee. In una lettera simbolica indirizzata a “chi rappresenta l’Europa”, Antonio Ligorio e Antonio Macchia chiedono un cambio di rotta nelle politiche commerciali e nelle scelte economiche dell’Ue, denunciando il rischio di concorrenza sleale e difendendo il primato del biologico pugliese come patrimonio collettivo fondato su sostenibilità, trasparenza e legalità. “La Puglia è oggi la locomotiva verde d’Italia, con oltre 318mila ettari coltivati a biologico. Un traguardo che non è solo produttivo, ma sociale: nelle campagne pugliesi la lotta al caporalato è un impegno quotidiano che coinvolge sindacati, Istituzioni e imprese che hanno scelto la dignità del lavoro come bussola etica”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Agricoltura biologica pugliese ai vertici del mercato italiano: "Coltivazioni estese su 318mila ettari" - Secondo l'analisi dei dati effettuata da Coldiretti, i prodotti bio sono apprezzati anche nei supermercati: salgono i consumi soprattutto di oli e grassi vegetali (+31,8%) e uova fresche (+10,4%) ... baritoday.it