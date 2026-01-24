Siria presidio dei curdi in piazza Garibaldi | Siamo sotto attacco a rischio l' autogoverno del Rojava

Sabato 24 gennaio, alle ore 10.30 in piazza Garibaldi, si svolge un presidio promosso dalla Rete Kurdistan di Parma. L'iniziativa si concentra sulla situazione dei curdi in Siria, colpiti dagli attacchi del Governo di transizione siriano di Al Jolani, che minacciano l’autogoverno del Rojava e la stabilità dell’Amministrazione autonoma democratica della Siria del nord.

Nella mattinata di sabato 24 gennaio, dalle ore 10.30 in piazza Garibaldi, si tiene un presidio - promosso dalla Rete Kurdistan di Parma - dopo gli attacchi disposti dal Governo di transizione siriano di Al Jolani contro i territori dell'Amministrazione autonoma democratica della Siria del nord e.

Siria, la caduta del Rojava non spegne le violenze tra governo centrale e curdiLa situazione in Siria resta complessa, con il recente consolidamento di Ahmad al-Sharaa come figura chiave nel contesto post-Bashar al-Assad.

Siria, Al Sharaa si prende l’intero nord est: i curdi si arrendono e firmano l’accordo, finisce l’esperienza del RojavaNel nord-est della Siria, le forze di Al Sharaa hanno preso il controllo dell’intera regione, segnando la fine dell’esperienza autonoma del Rojava.

