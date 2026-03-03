Scuole chiuse a Benevento per emergenza idrica | l’annuncio social del sindaco Mastella

Per un guasto idrico, le scuole di Benevento sono state chiuse. Il sindaco ha comunicato la decisione tramite un messaggio pubblicato sui social network. La chiusura riguarda tutte le scuole della città fino a nuova comunicazione. La situazione si è resa necessaria per fronteggiare l’emergenza causata dal problema all’approvvigionamento idrico. Nessun’altra informazione è stata fornita al momento.

A causa di un guasto idrico, il sindaco Mastella annuncia sui social la chiusura delle scuole a Benevento. "Dalle 9.30 siamo costretti a chiudere", dichiara. Gavignano a secco, scatta l'ordinanza: scuole chiuse per l'emergenza idrica. L'emergenza idrica che sta attanagliando il territorio non allenta la presa e impone misure drastiche. Bimbi picchiati all'asilo a Benevento, il sindaco Mastella: "Inaccettabili episodi del genere". Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha commentato la vicenda dei maltrattamenti in un asilo nido della città, per i quali sono indagate 5... Benevento, manca l'acqua: Mastella chiude le scuole della zona alta; Benevento: manca l'acqua alcune scuole chiuse in città; Benevento, guasto improvviso su condotta regionale: questa mattina irregolarità nell'erogazione idrica in città; Mastella: Interruzione idrica a Faicchio, chiuse le scuole della parte alta della città. Guasto idrico, Mastella chiude le scuole della zona alta di Benevento. Dalle 9,30 siamo costretti a chiudere le scuole della parte alta della città. Una interruzione idrica a Faicchio ci impone per ragioni igieniche di farlo. Benevento, manca l'acqua: Mastella chiude le scuole della zona alta. A seguito della sospensione idrica improvvisa che sta interessando diverse aree della città, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto la chiusura delle scuole nella parte alta del capol...