Un giovane ritenuto coinvolto in attività di baby gang ha ottenuto una sorveglianza speciale in carcere, con l'accusa di comportamenti violenti e di influenzare negativamente altri detenuti. La difesa ha contestato questa misura, sostenendo che non ci sono prove che giustifichino tali decisioni. La vicenda si svolge in un contesto di controlli e valutazioni sulla condotta dei detenuti, con attenzione alle restrizioni imposte per motivi di sicurezza.

Milano, 8 aprile 2026 – Un “soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina” e pericoloso “anche per l'influenza che esercita sugli altri detenuti che lo riconoscono come figura carismatica e di guida, oltre che per i modi arroganti e minacciosi tenuti nei confronti del personale e degli altri detenuti”. Per questi motivi, facendo riferimento ad “episodi di particolare gravità” che hanno “gravemente pregiudicato l'ordine e la sicurezza” nel carcere di Busto Arsizio (Varese), il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha deciso di applicare il “regime di sorveglianza particolare” per il detenuto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baby Gang, per il trapper sorveglianza particolare in carcere: “Violento e influenza i detenuti”. La difesa: “Nessuna prova”

“Baby Gang era sotto regime di sorveglianza speciale, ma riuscì di nascosto ad arrivare in Iraq per un video coi bazooka, mitra e kalashnikov”: i dettagli dell’ordinanza per il trapper arrestatoEmergono dettagli sorprendenti dall’ordinanza che ha portato all’ennesimo arresto per Baby Gang per “gestione e utilizzo di armi, anche da guerra,...

Baby Gang, nuovo arresto per il trapper a LeccoUn nuovo arresto per Mouhib Zaccaria , meglio noto come Baby Gang , trapper che conta su Spotify 6,6 milioni di ascoltatori mensili.

Arrestato Baby Gang, i video in cui il rapper sfoggia armi - Ore 14 del 17/03/2026

Temi più discussi: Dritto e rovescio: Baby gang violente: Ce ne freghiamo delle regole Video; Pestata dalla baby gang al femminile: per la 14enne quindici giorni di prognosi; Calolziocorte, attenuata la misura per tre membri della crew di Baby Gang; Paura sui treni regionali: smantellata la baby gang delle rapine.

Baby gang: a Pavia nasce il progetto che trasforma la trasgressione in crescitaCosa si nasconde davvero dietro al fenomeno delle baby gang? E perché è importante evitare semplificazioni e allarmismo? Ne abbiamo parlato con Luca Dinatale, psicoterapeuta e Presidente dell’Associaz ... iodonna.it

Baby Gang, nuovo arresto per il rapper: le accuse sono porto abusivo di armi e rapinaPorto abusivo di armi e rapina sono le accuse che hanno portato i carabinieri del comando provinciale di Lecco ad arrestare e portare in carcere ... msn.com

Mentre parole come "baby gang" e "maranza" occupano il dibattito pubblico, scendiamo più in profondità e andiamo a vedere chi sono i giovani presi in carico dai servizi sociali e come sono cambiati i reati commessi da minori a Genova - facebook.com facebook

Ancora violenza nelle nostre città, con baby gang fuori controllo e delinquenti che seminano terrore. Inaccettabile. Basta buonismo! x.com