A Bari nasce la 62^ edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11

A Bari è iniziata la 62ª edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 11. Decine di squadre giovanili si sfidano sui campi della città, attirando appassionati e famiglie. È un evento che riunisce sport, cultura e turismo, come sottolinea il presidente della Figc, Gabriele Gravina. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per i giovani calciatori e le loro squadre, che ogni anno aspettano con ansia questa grande festa del calcio.

"Un evento che mette insieme sport, cultura e turismo", sottolinea il presidente della Figc, Gabriele Gravina BARI - Uno dei tornei più storici e importanti per il movimento giovanile. La 62^ edizione del prestigioso Torneo delle Regioni di calcio a 11, la più antica manifestazione nazionale dedicata al calcio giovanile, è stata presentata stamane a Bari nello spazio Agorà del Consiglio regionale della Puglia. Il 'tacco d'Italia', infatti, dal 27 marzo al 3 aprile tornerà a ospitare il torneo dopo 38 anni. Nel corso dell'evento sono state sono state illustrate le linee guida del Torneo delle Regioni 2026 ed è stato presentato il calendario ufficiale delle gare: saranno quasi 150 le partite che interesseranno le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, di fatto un'area ampia del territorio regionale, da Acquaviva delle Fonti a Gallipoli, toccando, tra le altre, Mola di Bari, Capurso, Putignano, Noci, Locorotondo, Alberobello, Conversano, Fasano, Manduria, Ceglie Messapica, Mesagne, Oria, Latiano, Torre Santa Susanna, Parabita e Maglie.

