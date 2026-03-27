torneo nicco paro 5

Si svolgerà dal 4 al 6 aprile al Campo sportivo I ponti di Bagno a Ripoli la quinta edizione del torneo di calcio “Nicco Paro”. L’evento, che si tiene ogni primavera, vede la partecipazione di diverse squadre e si svolge su più campi. La manifestazione dura tre giorni e coinvolge atleti di varie età.

Torna anche questa primavera l’appuntamento con il torneo di calcio “Nicco Paro”, giunto alla sua quinta edizione, in programma il 4, 5 e 6 aprile al Campo sportivo I ponti, Bagno a Ripoli. Un evento che unisce sport, giovani talenti e solidarietà, organizzato dall’omonima associazione dedicata a Niccolò Parigi, giovane atleta della Sales scomparso prematuramente nel 2017 a causa di una malattia incurabile.Il torneo, riservato alla categoria Under 14, vedrà la partecipazione di importanti società calcistiche italiane e internazionali: ACF Fiorentina, Empoli FC, Torino FC, Bologna FC 1909, US Sassuolo Calcio, oltre alle formazioni straniere Lokomotive Zagabria e Stella Rossa Belgrado. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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