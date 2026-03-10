Harry Potter leak svela la nuova Diagon Alley ma è caos sul set | Bullismo tra gli attori

Un video non autorizzato che mostra la nuova Diagon Alley di Harry Potter è stato diffuso online, ma è stato subito rimosso da Warner Bros. Durante le riprese si sono verificati episodi di bullismo tra alcuni attori, creando tensioni sul set. La produzione ha deciso di intervenire per bloccare la diffusione del materiale e gestire la situazione.

Un video rubato dal set che svela uno dei luoghi iconici di Harry Potter è stato prontamente bloccato da Warner Bros., ma la lavorazione dello show starebbe incontrando qualche problema per via dell'eccessiva 'vivacità' delle comparse. Pochi fortunati hanno potuto gettare uno sguardo al video dal set della serie su Harry Potter che mostra un tour di Diagon Alley, celebre location del Mondo Magico, prima che Warner Bros. corresse ai ripari bloccando la diffusione del leak pubblicato dall'account @WizardingWorldDirect e diffuso dal Sun. Il tutto dopo che il tabloid inglese avrebbe spifferato voci di incidenti e bullismo sul set tra le giovani comparse della serie HBO. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter, leak svela la nuova Diagon Alley, ma è caos sul set: "Bullismo tra gli attori" Articoli correlati Due attori dodicenni litigano sul set di “Harry Potter”: protocollo anti bullismo attivato da Warner Bros.Si è aperto un caso spinoso sul set della serie reboot di Harry Potter, attualmente in lavorazione. ‘Harry Potter’, caso di bullismo sul set scuote la serie tv(Adnkronos) – Un caso di bullismo scuote il set della serie reboot di Harry Potter.