Si finge un operaio e smonta le grondaie in rame da un' abitazione scoperto e arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Novafeltria hanno arrestato un uomo di 35 anni della Valmarecchia, sorpreso mentre si spacciava per un operaio e smontava le grondaie di rame di una casa. Il sospetto è stato scoperto mentre cercava di portare via i pezzi di metallo. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagrante e portato in caserma.

Il furto è stato interrotto dall'intervento dei carabinieri che, ricevuta la chiamata di un cittadino insospettito da quanto stava accadendo, si sono portati sul posto I carabinieri di Novafeltria hanno tratto in arresto, nella flagranza dell'ipotesi di reato di furto in abitazione, un italiano 35enne della Valmarecchia, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, agendo rapidamente e nel pomeriggio, confidando così di essere scambiato per un operaio, aveva asportato completamente dalle pareti esterne di un edificio una consistente quantità di rame. Il furto è stato però interrotto dall'intervento dei militari che, ricevuta la chiamata di un cittadino insospettito da quanto stava accadendo, si sono portati sul posto bloccando il presunto malvivente che, caricato il rame in macchina, ha cercato di dileguarsi con quanto sottratto.

