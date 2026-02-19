Al ladro | sorpreso a rubare una bici minaccia i condomini con un coltello

Un uomo sorpreso a rubare una bicicletta ha minacciato i condomini con un coltello. L’episodio si è verificato all’alba, quando un residente ha sentito urla provenire dall’ingresso del palazzo in piazza Vittorio Emanuele II, all’Esquilino. Quando è uscito, ha visto l’uomo con il coltello in mano e una bicicletta tra le mani. L’aggressore ha cercato di scappare, ma è stato subito fermato dai vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia sta ascoltando le testimonianze dei presenti.

Tutto è iniziato con le urla di un residente che, affacciatosi dal proprio palazzo all'incrocio tra piazza Vittorio Emanuele II e via Carlo Alberto, all'Esquilino, ha sorpreso un uomo mentre si impossessava di una bicicletta parcheggiata nell'area condominiale. Le grida "Al ladro! Al ladro!" hanno richiamato l'attenzione di un passante che, con estremo coraggio, ha tentato di sbarrare la strada al fuggitivo. Mentre altri passanti accorrevano e chiamavano il numero di emergenza, l'intervento dei carabinieri della stazione Roma Piazza Dante, già impegnati in un servizio di perlustrazione nel quartiere, ha evitato il peggio.