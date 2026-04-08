Sorpreso alla fermata del bus con una dose di hashish giovane nei guai

Un giovane è stato sorpreso alla fermata dell'autobus in possesso di hashish. La Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati ha effettuato un intervento nell’ambito delle operazioni contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. L’individuo è stato fermato e sottoposto a controllo, scoprendo il contenuto sequestrato. Nessun altro dettaglio sul procedimento è stato comunicato.

Non si ferma l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti da parte del Comando di Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati. Dopo il recente ritrovamento di droga a bordo di un mezzo Busitalia, gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria hanno messo a segno un nuovo intervento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Fermata in strada con hashish: nei guai una 20enne rumena già segnalata per truffeControllo mirato della polizia nel primo pomeriggio di ieri in via Cadorna a Como, dove una volante ha fermato due cittadini rumeni già noti alle... Sorpreso con hashish e soldi: diciottenne finisce nei guaiÈ stato sorpreso in un atteggiamento sospetto mentre, in compagnia di un amico, confezionava sigarette artigianali estraendo più volte qualcosa dal... Argomenti più discussi: Pasquetta, 24enne sorpreso con cento dosi di cocaina durante un controllo a Milano; Sorpreso a spacciare, tenta la fuga ma viene subito bloccato: arrestato 28enne; Melegnano: Star Mobility gli manda un bus con la pedana rotta, disabile blocca la corsa per protesta; Passeggia sotto casa, poi l'orrore: 69enne picchiato e rapinato. È in fin di vita. Stalker recidivo sorpreso nel palazzo della ex x.com Denunciato per furto aggravato un 43enne sorpreso con alcolici in zaino. - facebook.com facebook