Sorpreso con hashish e soldi | diciottenne finisce nei guai

Un ragazzo di diciotto anni è stato fermato mentre, in compagnia di un amico, confezionava sigarette artigianali. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di hashish e di una somma di denaro. È stato poi portato in commissariato, dove sono stati trovati altri oggetti e sostanze. La polizia ha sequestrato la droga e i soldi, e ha avviato le indagini.

È stato sorpreso in un atteggiamento sospetto mentre, in compagnia di un amico, confezionava sigarette artigianali estraendo più volte qualcosa dal giubbino. Un sospetto, quello che si trattasse di droga, che si è rivelato fondato non appena gli uomini della polizia locale in abiti civili sono entrati in azione, rovinando il pomeriggio di uno studente di 18 anni, che una volta controllato ha rivelato agli agenti uno scenario ben più 'grande' di quello che ci si poteva fino a quel momento immaginare. Il giovane, infatti, ha consegnato spontaneamente quasi 31 grammi di hashish ed è stato trovato in possesso, durante il controllo più approfondito, di duemila euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.