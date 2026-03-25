Nel primo pomeriggio di ieri, una volante della polizia ha effettuato un controllo in via Cadorna a Como, fermando due cittadini rumeni noti alle forze dell’ordine. Durante l’operazione, una delle due è stata trovata in possesso di hashish. La ragazza, di 20 anni, aveva già ricevuto segnalazioni per altri reati, tra cui truffe.

Controllo mirato della polizia nel primo pomeriggio di ieri in via Cadorna a Como, dove una volante ha fermato due cittadini rumeni già noti alle forze dell’ordine. Durante l’intervento è stata trovata droga addosso a una giovane donna. Intorno alle 12 gli agenti hanno identificato un uomo del 1999 e una donna del 2005. Entrambi risultavano avere precedenti per reati contro il patrimonio e segnalazioni in diverse province lombarde, in particolare per truffa. Il controllo è stato approfondito con una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di sostanza stupefacente. Addosso alla 20enne sono stati trovati quasi 10 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Fermata in strada con hashish: nei guai una 20enne rumena già segnalata per truffe

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