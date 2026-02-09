Torre dei Conti | fondi PNRR per sicurezza e restauro riqualificazione in vista entro il 2026

Roma si avvicina alla fine dell’emergenza alla Torre dei Conti, il sito storico dell’Esquilino. La città ha ottenuto nuovi fondi dal PNRR per mettere in sicurezza e restaurare il monumento. L’obiettivo è completare i lavori e riqualificare l’area entro il 2026. La priorità ora è intervenire subito per preservare un pezzo importante della storia romana.

Roma Capitale si avvicina alla conclusione della fase emergenziale per la Torre dei Conti, un importante sito storico dell’Esquilino. La commissione PNNR ha discusso le prossime tappe per la riqualificazione dell’immobile, con un incremento di fondi destinati alla sicurezza e al restauro, mentre si attendono i risultati delle indagini giudiziarie sul crollo e il conseguente dissequestro. L’obiettivo è avviare i lavori di riqualificazione entro il 30 giugno 2026. Il ritorno alla normalità, seppur parziale, per residenti e commercianti di via Torre dei Conti rappresenta un primo, significativo passo dopo mesi di difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Torre dei Conti Il bilancio dell’Art Bonus. Incassati 3,5 milioni per la storica Torre: "Meno dei fondi Pnrr" Il bilancio dell’Art Bonus evidenzia un incasso di 3,5 milioni di euro destinati alla conservazione della Torre Garisenda, cifra inferiore ai 5 milioni di euro previsti inizialmente con i fondi Pnrr. Torre dei Conti, al via i lavori di messa in sicurezza dopo il crollo Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Torre dei Conti Argomenti discussi: Roma: Octay Stroici deceduto dopo 11 ore sotto le macerie. Torre dei Conti, si va verso la fine dell'emergenza: ecco cosa serve per la riqualificazioneIl Campidoglio ha affrontato le novità e i problemi da affrontare per far ripartire il progetto di rifunzionalizzazione ... romatoday.it Torre dei Conti, messa in sicurezza verso la fine, tra marzo e aprileDopo il crollo del 3 novembre, i lavori proseguono con proroga tecnica, riaperture parziali e nuovi interventi strutturali. Previsto un varco tra via Cavour e i Fori Imperiali ... rainews.it La Torre dell'orologio del Castello dei Conti simbolo della città e della storica Contea di Modica facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.