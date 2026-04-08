Negli ultimi mesi, Sony Interactive Entertainment ha eliminato dal PlayStation Store numerosi giochi considerati di scarsa qualità o pubblicati con strategie commerciali discutibili. Questa azione fa parte di una serie di controlli più severi sul contenuto disponibile sulla piattaforma digitale. La rimozione riguarda titoli che, secondo le fonti ufficiali, non soddisfano gli standard di qualità richiesti dalla società. La decisione ha coinvolto diversi giochi messi in vendita negli ultimi tempi.

Negli ultimi mesi Sony Interactive Entertainment ha intensificato i controlli sul catalogo del PlayStation Store, rimuovendo diversi videogiochi ritenuti di qualità molto bassa o pubblicati con logiche opportunistiche. L’obiettivo è ridurre la presenza dei cosiddetti shovelware, un termine usato nell’industria videoludica per indicare prodotti realizzati velocemente, spesso con asset riciclati o con meccaniche semplici, pubblicati principalmente per sfruttare una moda del momento o ottenere guadagni rapidi. Tra i titoli eliminati dal negozio digitale figurano giochi come Urban Driver Simulator, Water Blast Shooter – Wet Gun, Racing Car Chaos: Extreme Stunt Showdown, Supermarket CEO Simulator e anche il discusso Jesus Simulator. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Sony rimuove altri giochi “spazzatura” dal PlayStation Store

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