Sony svela i giochi PS4 e PS5 più scaricati su PlayStation Store nel 2025

Sony ha annunciato i giochi più scaricati nel 2025 su PlayStation Store, evidenziando le preferenze degli utenti su PS5, PS4, PlayStation VR2 e nel settore free-to-play. Questa selezione fornisce un quadro aggiornato delle tendenze di consumo e delle esperienze più apprezzate dagli appassionati di PlayStation nel corso dell’anno.

Sony ha svelato i giochi più scaricati nel corso del 2025 su PlayStation Store, offrendo una fotografia chiara delle preferenze del pubblico su PS5, PS4, PlayStation VR2 e nel segmento free-to-play. I dati confermano un anno dominato da sportivi, shooter e grandi nomi multipiattaforma, con differenze interessanti tra Nord America ed Europa. Ecco i giochi per PS5 più scaricati in USA (grazie a PlayStation Blog ): US Canada NBA 2K25. Battlefield 6. Grand Theft Auto V. EA Sports College Football 26. EA Sports Madden NFL 26. Europa EA Sports FC 26. Grand Theft Auto V. EA Sports FC 25. Forza Horizon 5. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Sony svela i giochi PS4 e PS5 più scaricati su PlayStation Store nel 2025 Leggi anche: PlayStation Plus Essential, Sony annuncia i giochi “gratis” di Novembre 2025 per PS5 e PS4 Leggi anche: PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi gratis di Dicembre 2025 per PS5 e PS4 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sony svela la Top 20 dei giochi più venduti di dicembre: ARC Raiders e Black Ops 7 sempre in cima; PlayStation Plus Extra e Premium, leak svela i giochi di gennaio: c'è un Resident Evil; Sony svela i giochi PS4 e PS5 più scaricati su PlayStation Store nel 2025; Un leak svela i titoli PS Plus Extra e Premium di gennaio 2026. Sony svela la Top 20 dei giochi più venduti di dicembre: ARC Raiders e Black Ops 7 sempre in cima - Sony ha diffuso i dati di vendita dei giochi digitali PS4 e PS5 per il mese di dicembre, rivelando le scelte della community nel periodo delle feste: storicamente quello in cui si registrano i maggior ... it.ign.com

PS Store, svelata la Top 20 dei giochi più scaricati del 2025: ci sono cinque first-party di Xbox - Da gennaio a dicembre 2025, Sony ha condiviso le Top 20 mensili dei videogiochi più scaricati su PS Store in Europa e in Nord America, e ora, a due settimane dall'inizio dell'anno nuovo, è arrivato il ... it.ign.com

Sony svela i giochi PS4 e PS5 più scaricati su PlayStation Store nel 2025 - Sony ha svelato i giochi più scaricati nel corso del 2025 su PlayStation Store, offrendo una fotografia chiara delle preferenze del pubblico su PS5, PS4, PlayStation VR2 e nel segmento free- msn.com

I migliori GIOCHI GRATIS per PC, console e mobile - Ed. 2025

Un leak svela i titoli PS Plus Extra e Premium di gennaio 2026 Il 14 gennaio Sony svelerà i giochi di PS Plus Extra e Premium che gli abbonati potranno iniziare a utilizzare a partire dal 20 gennaio 2026. Se però non potete resistere e volete già scoprire parte facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.