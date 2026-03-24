Sony ha avviato una massiccia operazione di pulizia del PlayStation Store, eliminando oltre 1.000 titoli considerati di bassa qualità. Si tratta del secondo intervento di questo tipo nel 2026 e rappresenta un segnale chiaro: la piattaforma sta cambiando direzione. La maggior parte dei giochi rimossi proveniva da pochi studi specifici, segno che il problema era concentrato ma allo stesso tempo radicato. L’obiettivo è evidente: rendere lo store più ordinato, accessibile e meritocratico, migliorando la visibilità dei titoli realmente validi. Negli ultimi anni, infatti, gli store digitali su console sono stati invasi da produzioni a basso costo, spesso prive di reale contenuto. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - PlayStation Store ripulito: Sony rimuove oltre 1.000 giochi e cambia strategia

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